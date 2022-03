Esce di strada e finisce nelle siepi: morto automobilista

Durante la notte, poco dopo l’1, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la strada Monselice mare nel comune di Candiana a causa dell’uscita di strada di un’auto. Il conducente è morto. L’uomo, dopo aver perso controllo della sua Fiat 500 Abarth, si è rovesciato con l’auto abbattendo delle siepi e delle recinzioni. I pompieri sono arrivati da Piove di Sacco, mettendo in sicurezza il mezzo. Nulla da fare per il conducente: il medico del Suem ha dovuto dichiarare la morte dell’uomo. Sul posto i carabinieri per cercare di ricostruire la dinamica dell’incidente. Le operazioni si sono concluse dopo circa 2 ore.