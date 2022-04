Entra nell’appartamento di un amico forzando una finestra: denunciato 27enne

Nel pomeriggio di lunedì 4 aprile 2022, a Vicenza, in piazzale Tiro a Segno, i carabinieri della Sezione Radiomobile del dipendente N.O.RM, hanno denunciato per violazione di domicilio aggravata e segnalato amministrativamente per uso personale di stupefacente, F. M. tunisino ventisettenne, senza fissa dimora, poiché il 1° aprile 2022 si era introdotto senza autorizzazione all’interno dell’appartamento di un suo conoscente, forzando una finestra. Venivano rinvenuti inoltre in suo possesso due involucri di cellophane con all’interno sostanza stupefacente del tipo hashish del peso lordo pari a 2,31 grammi, sostanza sottoposta a sequestro amministrativo.