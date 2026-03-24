Ennesimo penultimatum di Trump: la situazione in Medio Oriente

La guerra in Medio Oriente continua a muoversi su un equilibrio instabile tra attacchi militari e tentativi, finora incerti, di apertura diplomatica. Nelle ultime ore, il presidente americano Donald Trump ha lanciato quello che appare come l’ennesimo “penultimatum” all’Iran, concedendo cinque giorni per arrivare a un accordo, mentre sul campo proseguono bombardamenti e lanci di missili.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha ribadito la linea dura di Israele, confermando nuovi attacchi contro obiettivi in Iran e Libano. Secondo l’esercito israeliano, sarebbero stati colpiti anche centri strategici legati alle Guardie Rivoluzionarie a Teheran, oltre ad altre infrastrutture militari.

Nonostante le dichiarazioni di Trump su presunti negoziati in corso, Teheran ha smentito qualsiasi trattativa diretta con Washington. Nel frattempo il Pakistan si è detto disponibile a ospitare eventuali colloqui tra le parti, nel tentativo di favorire una de-escalation.

Sul fronte militare, l’Iran ha lanciato missili verso il nord di Israele, provocando allarmi e l’intervento dei sistemi di difesa aerea. Non risultano vittime immediate, ma l’escalation resta evidente, con attacchi e contro-attacchi che si susseguono da settimane.

La situazione resta critica anche sul piano umanitario. Secondo stime riportate da organizzazioni per i diritti umani, le vittime del conflitto sono ormai migliaia: almeno 1.407 civili, tra cui oltre 200 bambini, e più di 1.100 militari. Numeri difficili da verificare in modo indipendente, ma che danno la misura della gravità della crisi.

Intanto, anche gli equilibri economici globali mostrano segnali di tensione: il passaggio di petroliere nello Stretto di Hormuz, fondamentale per il traffico energetico mondiale, resta limitato e monitorato, alimentando timori sui prezzi del gas e del petrolio nei prossimi mesi.

Tra minacce di nuovi bombardamenti e aperture negoziali subito smentite, la strategia americana appare oscillante, mentre il conflitto rischia di avvicinarsi sempre più a un punto di non ritorno.