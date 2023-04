Elezioni Vicenza – Proposte di Rigeneriamo Vicenza per l’aria

Ancora una volta, e capita ormai con cadenza semestrale da 15 anni, viene certificato che l’aria che respiriamo è irrespirabile. Le amministrazioni che si sono succedute non sono andate oltre il compitino dei blocchi del traffico e delle altre iniziative previste dall’accordo sul bacino padano. I risultati sono impietosi. “Anche in questo caso serve una svolta radicale! – tuona il candidato sindaco Lucio Zoppello – Se davvero vogliamo toglierci dalla maglia nera delle città più inquinate d’Europa, servono interventi strutturali e radicali, e non palliativi o addirittura una riduzione delle misure, e faccio un riferimento molto specifico alla diminuzione dei passaggi delle autobotti comunali per il lavaggio delle strade: se la polvere si deposita sull’asfalto, il passaggio delle auto la solleva, e di conseguenza senza lavaggio la concentrazione di polvere diventa esponenziale.”

Per Rigeneriamo Vicenza il miglioramento della qualità dell’aria, l’abbattimento delle polveri sottili ma anche del rumore sono obiettivi primari ed indifferibili, che non vanno lasciati alle iniziative romane o milanesi, figlie di interessi di partito, ma a programmi specifici per la città di Vicenza; i nostri sono:

– la riqualificazione progressiva dei parcheggi pubblici con piantumazione di alberi e arbusti;

– la dotazione di un albero ogni 4 posti auto in ogni nuovo parcheggio pubblico e privato;

– la creazione e/o riqualificazione di viali alberati, possibilmente con piantumazioni in aiuole;

– la redazione del piano del verde con allegato il relativo prontuario;

– lo stanziamento nel bilancio comunale di adeguati fondi per la manutenzione del verde;

– la predisposizione di una linea guida per la redazione del bilancio CO2, ora per i piani attuativi ma in futuro anche per gli interventi diretti, al fine di incrementare la qualità ambientale delle realizzazioni in edilizia;

– la predisposizione di un regolamento acustico, per regolamentare esercizi pubblici e attività di intrattenimento nel rispetto dei residenti, senza imbrigliare le attività commerciali e gli spazi/eventi per i giovani e i meno giovani, in particolare nel centro storico.

La qualità dell’aria è strettamente legata al risparmio energetico e pertanto all’incentivazione all’uso delle energie rinnovabili, che vedono quindi prioritariamente l’incentivazione alla realizzazione delle comunità energetiche.

Altresì la piantumazione arborea resta sempre di primaria importanza: gli alberi, assorbono acqua, puliscono il terreno, trattengono acqua e terreno evitando smottamenti, assorbono inquinanti dall’aria, ostacolano polveri e diffusione del rumore, mitigano le isole di calore garantendo ombra e abbassando la temperatura dell’aria circostante, offrono riparo a insetti e volatili perciò particolare attenzione sarà posta alla realizzazione dei “boschi urbani”, in primis quello che prevediamo al posto del PP10 a Laghetto,da realizzare in ogni quartiere, spazi verdi liberamente fruibili e che possano diventare anche spazi di aggregazione.