Elezioni Vicenza – La proposta di Cicero agli altri candidati: “Firmiamo tutti moratoria TAV”

Il candidato sindaco Claudio Cicero prende in mano il problema TAV e decide di intervenire in maniera concreta e risolutiva. “Ho detto e spiegato più volte come questo attuale sia un non progetto. La cittadinanza ha bisogno di sapere bene e in modo corretto cosa accadrà a Vicenza e come si svilupperà il tratto dopo Ponte Ato. Per questo ho deciso di chiedere a tutti gli altri candidati di firmare il mio appello per una moratoria sulla TAV in modo da sederci poi intorno ad un tavolo e ridiscutere completamente il progetto”. Secondo il candidato della Lista Cicero – Impegno a 360°, serve per forza una visione univoca, e spiega: “Ciò che io scelgo a monte, influenza quel che accade poi a valle. Non è possibile proseguire verso est se prima non si è deciso davvero cosa fare e come. Ecco perché ritengo indispensabile chiedere immediatamente una moratoria sospensiva di sei mesi dei lavori del tratto da Ponte Alto a Settecà al fine di rendere “unico” il progetto di attraversamento di Vicenza della tratta ovest con quella est prendendo in considerazione la soluzione a tre binari per la parte ovest del tracciato e definire una volta per tutte ciò che succederà ad est”. Secondo Cicero, questo è un appello a cui tutti dovrebbero rispondere. “Chi ha a cuore davvero il futuro della città non può assolutamente pensare di agire unilateralmente su questa cosa che è fondamentale. Vedremo chi lo capirà”.