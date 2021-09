Effetto Greenpass, corrono le vaccinazioni in Veneto

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:

Sono 3.308.512 i residenti in Veneto ad aver completato le due dosi di vaccino anti-Covid, pari al 68,2%. Lo riporta il bollettino regionale che rileva come almeno una dose è stata inoculata a 3.503.643 persone (72,2%). Ieri sono state somministrate ben 8.232 dosi (di cui 2.910 prime dosi) che portano il totale delle iniezioni a 6.694.569. Le forniture utilizzate sono l’89,6% dei vaccini giunti in regione.