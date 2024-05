Ecco il numero ideale di amici per evitare la depressione

Fin dall’infanzia e per tutta la vita, gli amici svolgono un ruolo cruciale nell’integrazione sociale e nel miglioramento della qualità della vita quotidiana. Che si tratti di chiacchierare, uscire, studiare o andare in vacanza, gli amici costituiscono un pilastro essenziale per il benessere mentale, diventando preziosi alleati contro la depressione. Non è necessario avere molti amici; bastano pochi, ma buoni.

L’importanza degli amici

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, circa 280 milioni di persone nel mondo soffrono di depressione, una malattia mentale che può colpire chiunque e causare difficoltà in tutti gli ambiti della vita. Sebbene esistano cure, è possibile prevenire la depressione mantenendo una buona salute mentale quotidianamente. La pratica regolare dello sport e un sonno di qualità sono particolarmente utili, ma anche gli amici hanno un ruolo fondamentale. Essi aiutano a evitare la solitudine e l’isolamento, fattori che possono favorire la comparsa di disturbi mentali. Inoltre, gli amici offrono un ascolto attento, permettendo di confidarsi durante periodi di stress o ansia.

Uno studio di Robert Waldinger, professore di psichiatria all’Università di Harvard, pubblicato nel libro “La bella vita” nel 2023, ha evidenziato che gli amici aiutano a ridurre lo stress e a prevenire patologie ad esso collegate, come la depressione.

L’impatto delle amicizie durante l’adolescenza

Mantenere relazioni amichevoli per tutta la vita è importante, ma secondo uno studio dell’Università Fudan in Cina, le amicizie durante l’adolescenza sembrano modellare il cervello, influenzando il rischio di sviluppare disturbi psichiatrici in seguito. Costruire una cerchia di amici intimi fin da giovani è quindi particolarmente vantaggioso.

Il numero ideale di amici

Non è necessario avere un grande numero di amici. Secondo i ricercatori dell’Università di Fudan, il “numero perfetto” di amici è cinque. Più che la quantità, è la qualità delle relazioni a fare la differenza. È importante poter comunicare in profondità con chi ci sta vicino, sia durante l’adolescenza che in età adulta. Amicizie forti e contatti sociali contribuiscono a mantenere una buona salute generale anche dopo i 60 anni, sottolinea lo studio del professor Waldinger. Un gruppo di cinque amici consente di avere personalità diverse, creando legami arricchenti e vari.