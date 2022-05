Due cheerleader vicentine ai mondiali di Orlando (Florida)

Mercoledì 4 maggio nel primo pomeriggio è atterrato il volo della Emirates da New York a Milano con a bordo la squadra dei Wildcats Future, reduce dal Mondiale per club di Cheerleading che si è svolto ad Orlando, in Florida. Nella compagine della società sportiva Gym&Cheer presenti anche due atlete della squadra “Titanium” di Tezze Sul Brenta, Gioia Todesco e Arianna Volpato. La delegazione è stata accolta con molto calore dalla Dirigenza e gli altri atleti rimasti a casa a fare il tifo per loro. “Un’esperienza unica -commenta Michela Scremin, coach vicentina di rientro dagli Stati Uniti- da vivere soprattutto dietro le quinte con i ragazzi. I momenti d’emozione prima della gara non si possono descrivere a parole, e i nostri atleti hanno gestito la situazione nel migliore dei modi. Hanno svolto la loro Routine nella competizione più prestigiosa in assoluto e con le migliori squadre americane. Il giusto premio per i campioni d’Europa che, in quanto tali, hanno potuto qualificarsi come i soli rappresentanti del Vecchio Continente. Sono molto fiera delle nostre due atlete Titanium, Gioia e Arianna, che sono state convocate dalla società per partecipare a questa importantissima competizione”. “Siamo già proiettati verso le prossime tappe -continua il Dirigente societario Donato Zanolo, anch’egli di rientro dalla trasferta- tra cui, sicuramente, gli europei di Bottrop in Germania, nei pressi della città di Colonia. Guardiamo alle prossime sfide con ottimismo e stimolo. Ma presto ci saranno anche delle altre novità che riguarderanno la Gym&Cheer che, ricordiamo, opera sia in Veneto che in Piemonte, tra le Province di Novara e Vercelli”. Gli allenamenti, intanto, continuano per i Gym&Cheer Titanium. Gli atleti tedaroti sono decisi a partecipare ai prossimi eventi sia nazionali che internazionali con l’obiettivo di portare a casa importanti risultati.