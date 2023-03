Donna aggredita con acido: in manette l’ex marito

Ad aggredire con l’acido la 52enne di Este, lo scorso 16 febbraio, è stato il suo ex marito, Stefano Pellegrini.

A distanza di due settimane, l’uomo ha confessato ai Carabinieri di essere stato l’esecutore dell’aggressione.



L’episodio risale a circa 15 giorni fa quando, in tarda serata, la donna era uscita dalla sua abitazione per portare fuori il cane. Mentre parlava al telefono con il suo attuale compagno, Stefano Pellegrini, secondo gli inquirenti, le avrebbe gettato addosso l’acido, provocandole lesioni che hanno richiesto 60 giorni di prognosi.

L’uomo, su cui era stata fin dall’inizio puntata l’attenzione dell’Arma, aveva respinto i sospetti sostenendo, intervistato in una trasmissione televisiva, che al momento del fatto si stava trovando a casa propria con sua madre, e di essere “sereno e tranquillo, al di là dei pensieri”. (ANSA).