Donazzan (Fdi): “Il Tribunale della Pedemontana ha ottime possibilità di riattivazione”

“L’istituzione del Tribunale della Pedemontana, dopo ampio e dibattuto confronto con il territorio, disegna un perimetro diverso, sia in termini di geografia giudiziaria, rendendo accessibile una giustizia di prossimità, sia in termini di utilizzo efficiente delle risorse pubbliche. Quanto avvenuto nel 2012 con il governo Monti è inaccettabile. È una vergogna che siano stati spesi un milione di euro, soldi degli italiani, per costruire un nuovo tribunale con sede a Bassano del Grappa e poi, quando tutto era pronto, si sia deciso di chiuderlo. È stato un esempio di cattiva gestione della cosa pubblica e di mancanza di visione, di incongruenza e miopia politica”.

Così l’Assessore all’istruzione, formazione, lavoro e pari opportunità della Regione del Veneto Elena Donazzan (FdI) in merito al progetto di legge statale di cui si è discusso oggi in Consiglio Regionale, per la riapertura del tribunale con sede a Bassano del Grappa.

“Il Tribunale della Pedemontana interessa tanto il bassanese quanto la Marca trevigiana e l’Alta Padovana ed è il tribunale che in tutta Italia ha più possibilità di essere riattivato proprio perché gli investimenti sono già stati tutti fatti e tutto è pronto per funzionare. Il territorio della Pedemontana ha un tessuto produttivo di grandissimo valore economico, che deve avere una giustizia funzionante al suo servizio, per attrarre investimenti.

È stato condotto un grande lavoro dagli avvocati dell’Ordine di Bassano poi confluito nell’Ordine degli Avvocati di Vicenza, che hanno sempre tenuto desta l’attenzione aggiornando i dossier.

È stato importante anche il lavoro delle associazioni datoriali che hanno richiamato l’interesse non solo degli addetti ai lavori ma anche dei cittadini che riconoscono l’accessibilità ai servizi della macchina giudiziaria come un elemento collegato alla qualità della vita”.