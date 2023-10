Domani il Zucca Day nei mercati di Campagna Amica a Vicenza e Malo

Per Halloween arriva lo Zucca Day per scoprire i segreti della regina dell’inverno, dalla padella all’intaglio, ma anche per decorare le case. L’iniziativa è di Coldiretti Vicenza, che nei mercati di Campagna Amica del centro storico, in contra’ Cordenons 4 ed a Malo, alla Cantina Vitevis, organizza degustazioni, esposizioni, lezioni dedicate all’ortaggio più grande del mondo, che è diventato il simbolo della notte delle streghe che dal Nord America ha contagiato anche l’Europa.

Tra i banchi dei produttori da domani 28 ottobre ci saranno le prime esposizioni di zucche delle diverse varietà, colori, forme e grandezze. Spazio anche alle lezioni di intaglio per prepararsi ad Halloween con l’esposizione di mostruose sculture ma anche consigli dei cuochi contadini ai fornelli per insegnare a cucinarle al meglio ma si potranno degustare ricette a base di zucca.

Lezioni di intaglio, show cooking e per i bambini laboratori didattici e omaggi gustosi. Tanti eventi nei farmers’ markets a kmzero con il programma completo su www.campagnamica.it).