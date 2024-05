Consumo di alcol: quando diventa davvero pericoloso per la salute?

In primo luogo, va chiarito che non esiste un consumo sicuro di alcol. Diversi studi hanno dimostrato che anche un solo bicchiere di vino o birra può aumentare il rischio di sviluppare alcuni tipi di tumore. Centinaia di migliaia di persone in Italia soffrono di pressione sanguigna alta a causa di un consumo eccessivo di alcol. Ma quando possiamo considerare il nostro consumo di alcol come eccessivo?

Si consiglia di non superare due bicchieri al giorno, ma non necessariamente tutti i giorni. L’obiettivo non è vietare, ma stabilire dei limiti per ridurre i rischi.

Secondo il servizio informativo francese Alcool, una birra, un bicchiere di whisky o di vino serviti nei bar contengono approssimativamente la stessa quantità di alcol puro: circa 10 grammi. Ad esempio, un bicchiere di vino a 12° equivale a 10 cl di liquido, mentre un bicchiere di whisky, rispettivamente a 45° e 40°, corrisponde a 2,5 cl di alcol. Anche mezza birra a 5° equivale a 25 cl. I rischi associati sono quindi gli stessi, indipendentemente dal tipo di alcol consumato.

Per controllare che il consumo di alcol non sia eccessivo, si consiglia di tenere nota del numero di bevande consumate al giorno per diverse settimane. Inoltre, siti come alcoomètre.fr e automesure.com consentono di calcolare il proprio consumo e assicurarsi di non cadere nella dipendenza. In caso contrario, è importante chiedere aiuto a un professionista per smettere di bere alcolici. Il proprio medico di base può valutare, attraverso alcuni sintomi, se si è diventati dipendenti e indirizzare verso un servizio di assistenza per persone con problemi di alcolismo come Il Telefono Verde Alcol 800 632000 che fa parte dell’Osservatorio Fumo, Alcol e Droga (OssFAD) dell’Istituto Superiore di Sanità..

Gennaio è noto come il “Gennaio secco”, una sfida che invita a non consumare alcolici fino a febbraio. Grazie al gran numero di persone che partecipano a questa iniziativa, studi hanno dimostrato che dopo soli 30 giorni la pelle diventa più radiosa, si dorme meglio e ci si sente meno stressati.