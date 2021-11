Disagio e benessere, stasera incontro con il dottor Danieli ad Arzignano

Ribadire l’importanza della prevenzione per ridurre il rischio di ammalarsi e stare bene. La Città di Arzignano rinnova il proprio sostegno al Comitato ANDOS (Associazione Nazionale Donne Operate al Seno) Ovest Vicentino, ospitando l’appuntamento di chiusura dell’Ottobre Rosa, la rassegna dedicata alla prevenzione della salute della donna.

Oggi, mercoledì 3 novembre, infatti, si terrà un incontro informativo dal titolo “Disagio e benessere: incontro con uno psichiatra”. A parlarne, dalle ore 20.30 nella Pieve Romanica di San Bortolo, sarà il dott. Andrea Danieli, direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell’Ulss 8 Berica.

L’assessore al sociale Valeria Dal Lago e il sindaco Alessia Bevilacqua dichiarano: “L’incontro sul disagio e benessere, organizzato nell’ambito degli appuntamenti dell’Ottobre Rosa, rappresenta un’occasione offerta alle donne per affrontare, elaborare e superare le sfide rappresentate dalla malattia. Un ringraziamento speciale al Comitato Andos per essere sempre in prima linea nella cura, prevenzione e salute della donna. Una battaglia condotta, lo ricordiamo, a beneficio di tutte”.

“La malattia al seno colpisce la donna non solo sotto l’aspetto fisico, ma anche psicologico. Per questo da anni offriamo uno specifico supporto alle pazienti che afferiscono alla Breast Unit dell’Ulss 8 Berica a Montecchio Maggiore, centro di riferimento provinciale per la presa in carico completa della donna sotto il profilo della prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione psico-fisica-sociale – afferma Isabella Frigo, presidente del Comitato ANDOS –. L’appuntamento in programma ad Arzignano mira proprio a fornire degli strumenti che possano aiutare la persona a coltivare le condizioni per un miglioramento del proprio benessere psicologico”.

L’iniziativa è realizzata anche il patrocinio della Regione del Veneto, dell’Ulss 8 Berica, della Provincia di Vicenza e del Centro di Servizio per il Volontariato della Provincia di Vicenza.

Per partecipare è obbligatorio prenotarsi contattando lo 0444 708119 o scrivendo a info@andosovestvi.it. L’accesso è consentito solo con green pass.