Dalle ville al buon cibo dell’Area Berica: domenica la Giornata Regionale per i Colli Veneti

Nel video: intervista al sindaco di Pojana Maggiore, Paola Fortuna (sotto: il programma e le due locandine)

Importante appuntamento domenica 26 marzo con la Giornata Regionale per i Colli Veneti, che nell’area Berica vede coinvolte molte municipalità. La giornata è organizzata con il contributo della Regione del Veneto. Il titolo di questa edizione è: DALLA COLLINA ALLA PIANURA ALLA SCOPERTA DELLE RISORSE PAESAGGISTICHE CULTURALI ED ENOGASTRONOMICHE NELLE TERRE DEL PALLADIO.

Gli eventi

Si comincia venerdì 24 marzo

VENERDÌ 24 MARZO 2023 – ORE 20:45 – SALA POLIFUNZIONALE “G.GEREMIA”

VIA TRIESTE 5/A – POJANA MAGGIORE

COLLI BERICI: BELLEZZE E STORIE

Racconti e immaginisulle meraviglie dei Colli Berici

Presentazione di itinerari e opere librarie

Relatore: ALBERTO GIRARDI

Autore di librisui Colli e profondo conoscitore delle nostre colline

SERATA PROPEDEUTICA ALLA GIORNATA REGIONALE PER I COLLI BERICI DI DOMENICA 26 MARZO 2023

SEGUIRÀ UN MOMENTO CONVIVIALE

DOMENICA 26 MARZO

DALLE ORE 7:45 – PARCO VILLA POJANA – POJANA MAGGIORE

BICICLETTATA TRA I PAESI DEI COLLI BERICI

Tappe a Noventa Vicentina (Villa Barbarigo), Campiglia dei Berici (Villa Repeta), Barbarano Mossano (Convento di San Pancrazio, Via dei Mulini, Palazzo dei Canonici) e Sossano (Museo Civico “Storia e Memoria”). Arrivo in Villa Pojana alle ore 14:00.

PRENOTAZIONI ENTRO IL GIORNO 23 MARZO a cura della PRO LOCO di Pojana Maggiore

tramite whatsapp al n. 351 5646879 o via email: plpojanamaggiore@gmail.com.

Quota assicurativa di euro 3,00 a persona da versare in loco il giorno 26 marzo

DALLE ORE 14:00 VILLA POJANA – POJANA MAGGIORE

VISITE ACCOMPAGNATE TEMATICHE

“La storia di Villa Pojana, dalla cava alla villa”

POSTI LIMITATI

Prenotazione obbligatoria via email: info@scatolacultura.it

LABORATORI DIDATTICI PER BAMBINI

“C’era una volta… un’anatra dal Polo”

ETÀ CONSIGLIATA 5-12 ANNI

POSTI LIMITATI

Prenotazione obbligatoria via email: info@scatolacultura.it

MOSTRA VIDEO FOTOGRAFICA

“Storia e attualità delle cave sui Berici”

A cura di Italia Nostra Onlus Sezione Medio e Basso Vicentino, visitabile nelle cantine della villa

dalle 15:00 alle 18:00

ESPOSIZIONE DI ECCELLENZE GASTRONOMICHE

Nella parte retrostante di Villa Pojana, dalle ore 14:00 alle ore 18:00,saranno presenti i produttori locali

per far gustare le numerose specialità del territorio

Momento conviviale organizzato dalla PRO LOCO di Pojana Maggiore con proposte di piatti tipici