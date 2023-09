Da Fara Vicentino fino in Colombia per il Campionato Mondiale di Pattinaggio

Da Fara Vicentino fino in Colombia per un sogno: il Campionato Mondiale di Pattinaggio: questa la storia di Cristal Skating Team, è un gruppo di pattinaggio artistico che da ben 25 anni è presente nel territorio vicentino, con base a Fara Vicentino. E lanciano un appello, per continuare il sogno mondiale, dato che le atlete si sono pagate il viaggio in Colombia:

“Siamo arrivate in Colombia ieri per il campionato Mondiale di pattinaggio – scrivono le giovani atlete del team – aiutateci con una piccola donazione al seguente link: https://gofund.me/fb4dad1a. Qualsiasi contributo, grande o piccolo che sia, sarà per noi preziosissimo e potrà fare la differenza per sostenerci nel nostro sogno mondiale. Per portare il tricolore della nostra Nazione nel mondo, ci serve anche il tuo aiuto!”.