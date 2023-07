Da Este alla montagna per raccogliere funghi: scivola e si frattura una gamba

Attorno alle 11 il Soccorso alpino di San Vito di Cadore è intervenuto sotto la strada che conduce a Malga Ciauta, dove un cercatore di funghi era scivolato, sbattendo su un sasso e riportando la sospetta frattura di una gamba. Il 62enne di Este (PD), che si trovava assieme alla moglie salita ad attendere i soccorsi, è stato raggiunto dalla squadra. I sei soccorritori hanno immobilizzato l’arto, per poi imbarellare l’infortunato è trasportarlo in salita una ventina di metri. Affidato all’ambulanza della Croce Bianca, l’uomo è stato trasportato all’ospedale per le cure del caso.