Crollo in Arena: danni irreversibili

I danni causati dal crollo del basamento della stella cometa all’interno dell’Arena di Verona non sono stati ancora pienamente quantificati, ma sono stimati in centinaia di migliaia di euro e per il restauro saranno necessarie alcune settimane.

“Il danno è irreversibile” ha detto all’ANSA il Soprintendente all’Archeologia e Belle Arti di Verona, Vincenzo Tinè, al termine del lungo sopralluogo effettuato questa mattina con il sostituto procuratore Alberto Sergi, che coordina l’indagine con l’ipotesi di reato di danneggiamento colposo.