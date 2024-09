Maltempo tra il 15 maggio e il 4 giugno: via al censimento dei danni

Il Comune di Bassano del Grappa ha pubblicato un avviso per procedere al censimento dei danni al patrimonio privato e alle attività economiche o produttive che si sono verificati in seguito alle avversità atmosferiche eccezionali che hanno colpito il Veneto nel periodo compreso tra mercoledì 15 maggio e martedì 4 giugno 2024, per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

Per segnalare danni al patrimonio che abbiano un nesso causale con le ondate di maltempo di quel periodo sono a disposizione il Modulo B1 per i cittadini e il Modulo C1 per le aziende, da compilare e inviare entro lunedì 7 ottobre 2024 all’indirizzo PEC protocollo.comune.bassanodelgrappa@pecveneto.it o all’ufficio Protocollo – presso la sede municipale di via Matteotti, 39 – dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.15; il giovedì anche dalle 16.00 alle 17.30.

Le segnalazioni censite con i moduli a disposizione di cittadini e aziende sono prodotte ai fini della definizione della stima dei fabbisogni per il ripristino dei danni, ma non costituiscono riconoscimento automatico di eventuali contributi a carico della finanza pubblica per il ristoro dei danni subiti.

L’avviso completo e la modulistica sono disponibili nella sezione “Avvisi” e nell’albo pretorio del sito www.comune.bassano.vi.it.