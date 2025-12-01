Crollano le immatricolazioni Tesla in Europa a novembre, unica eccezione la Norvegia
Le vendite di Tesla nei principali mercati europei hanno registrato a novembre un forte calo rispetto allo stesso mese del 2024, segnando una contrazione significativa nonostante il lancio di una versione più economica del modello Y.
Secondo i dati ufficiali, le immatricolazioni mensili sono diminuite del 58% in Francia (1.593 veicoli venduti), del 59% in Svezia (1.466 auto), del 49% in Danimarca (534 auto), del 44% nei Paesi Bassi (1.627 auto) e del 9% in Spagna (1.523 auto).
Unica eccezione è la Norvegia, dove le vendite sono quasi triplicate, raggiungendo 6.215 veicoli, battendo il record annuale con un mese di anticipo. La Norvegia si conferma così come il secondo mercato europeo più importante per Tesla, dopo la Gran Bretagna.
Il rallentamento ha portato la quota di mercato complessiva dell’azienda in Europa a scendere all’1,6% tra gennaio e ottobre, rispetto al 2,4% registrato nello stesso periodo del 2024.
Il calo delle vendite segue le recenti dichiarazioni del CEO Elon Musk, che ha suscitato proteste per commenti su figure politiche di destra, contribuendo a un clima di incertezza sul mercato europeo. Intanto, nelle contrattazioni pre-mercato di lunedì, le azioni Tesla al Nasdaq hanno registrato un ribasso dell’1,4%.
L’azienda americana continua a fare i conti con la crescente concorrenza cinese nel settore dei veicoli elettrici, mentre cerca di contenere le perdite di quote di mercato nel Vecchio Continente.