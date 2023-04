Crolla nella moschea di Vicenza: cinque feriti, il video e le foto

In aggiornamento

Ora 11 – Nota dei vigili del fuoco

Poco dopo le 7:30 di venerdì, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Vecchia Ferriera a Vicenza all’interno del centro culturale islamico per il crollo di una scala interna: cinque feriti. Il centro adibito a luogo di culto era pieno con la presenza di diverse centinaia di persone per i festeggiamenti del primo giorno dopo la fine del Ramadan avvenuto ieri.

Durante il deflusso una delle due scale semicircolari di metallo si è piegata a metà nel punto di giuntura, facendo precipitare a terra le persone che vi erano sopra. I vigili del fuoco accorsi con il personale di prima partenza, hanno fatto evacuare del tutto la struttura, mentre i feriti sono stati assistiti dal personale del Suem accorsi con più ambulanze e l’automedica. I cinque feriti, di cui uno in codice giallo, sono stati trasferiti in ambulanza in ospedale. I tecnici dei vigili del fuoco presenti sul posto con più funzionari guidati dall’ing. Leonardo Rubello stanno eseguendo un sopralluogo per determinare le cause dell’incidente. Sul posto la polizia di stato e quella locale. Intervento ancora in corso.

Ore 10

Quattro persone sarebbero state portate in ospedale. Nessuno di loro avrebbe riportato ferite gravi. Uno dei fedeli coinvolti è rimasto incastrato sotto la scale. Quest’ultimo avrebbe riportato contusioni più serie ma non gravi.

Ore 9

Tragedia sfiorata nella moschea di via Vecchia Ferriera a Vicenza. Cinque persone sono rimaste ferite nel crollo di una scala all’interno del noto centro culturale islamico cittadino (in zona Ponte Alto).

L’incidente è avvenuto stamane (venerdì 21 aprile) poco dopo dopo le 7, alla fine della festa che chiude il periodo del Ramadan.

All’interno della struttura, che funge da piccola moschea, erano presenti oltre un migliaio di fedeli.

Secondo i primi riscontri, la scala interna non avrebbe retto il peso delle persone, piegandosi, per poi cedere. Uno dei fedeli è rimasto intrappolato tra le lamiere. L’uomo è poi stato liberato dall’intervento dei vigili del fuoco, accorsi rapidamente sul posto assieme alle ambulanze della Suem 118.