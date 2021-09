Covid Veneto: 229 positivi, nessun morto

Il bollettino Covid del Veneto segna oggi 229 nuovi positivi e nessun morto. Il totale degli infetti raggiunge quota 465.412, quello dei deceduti 11.739, resta invariato. La provincia con il maggior numero di nuovi positivi è Padova (72), seguita da Venezia (52) e Treviso (41).



Secondo il bollettino della Regione Veneto nelle ultime 24 ore si registra un aumento di 5 unità per i ricoveri in area non critica per un totale di 268 pazienti, mentre in terapia intensiva è stata ricoverata una persona (59 il totale).