Covid: in arrivo nuovo decreto legge con stretta per i no vax

Le regioni potranno applicare restrizioni ai no vax in zona gialla e arancione. Il governo sta studiando le limitazioni per i non vaccinati ma non ce ne saranno sul posto di lavoro, anzi verranno applicate solo alla vita sociale. Il decreto verrà approvato la settimana prossima e varerà una sorta di doppio green pass, di modo che le attività produttive non chiudano in vista del Natale. Il green pass sarà solo per i vaccinati e i guariti (quindi escludendo il tampone).

Draghi sta pensando anche di imporre l’obbligo vaccinale per tutti, anche se al momento i dati italiani non sono allarmanti come quelli di altri paesi europei che sono stati costretti a tale estrema ratio, come l’Austria. Si prevede anche che la durata del green pass venga ridotta da dodici mesi a nove, se non sei.

I non vaccinati non potranno andare al ristorante, al cinema, a teatro, negli stadi, in discoteca, in palestra. L’obiettivo è che le Regioni restino in bianco in modo che le attività commerciali e i luoghi di socialità del territorio siano agibili durante le festività natalizie.