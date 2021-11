Covid: bus con 23 greci positivi, erano diretti a Venezia

Un bus, 23 positivi, 52 tamponi, decine di sanitari, un drive through, un Covid hotel, un ospedale di comunità e una pneumologia a servizio dell’emergenza.

In quattro ore l’Ulss 3 Veneziana, sabato, ha reso inoffensivo un cluster turistico itinerante.

Tempo record per la messa in sicurezza di una comitiva di 26 greci in visita a Venezia che si e presentata al drive through di Mestre con un autobus da viaggio e il Covid a bordo. (ANSA).