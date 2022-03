Controlli anti-Covid nei locali pubblici: 6 multati e 1 denunciato

Nel corso del fine settimana la Compagnia Carabinieri di Thiene ha attuato dei servizi straordinari.

In particolare la Tenenza di Dueville, con l’ausilio di personale del Consorzio di Polizia Locale NordEst Vicentino, ha effettuato degli specifici controlli amministrativi in alcuni locali pubblici per il rispetto dei provvedimenti vigenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19.

Sono stati 3 i locali controllati ricadenti nel territorio dei comuni di Dueville e Montecchio Precalcino dove sono state contestate alcune multe per il mancato rispetto delle normative anti-covid ed in un caso è stato rilevato addirittura che il titolare di un noto locale della zona si trovava all’interno senza green pass.

I controlli dei carabinieri della Tenenza di Dueville sono stati effettuati anche con personale in abiti civili per verificare l’eventuale somministrazione di alcolici a minorenni e sono poi proseguiti in un locale di Caldogno dove sono state rilevate altre sanzioni per il mancato rispetto del distanziamento e del mancato utilizzo delle mascherine.

Durante i controlli a Caldogno si sono anche registrati degli episodi spiacevoli in quanto dei giovani controllati, in alcuni casi anche giovanissimi, hanno assunto atteggiamenti polemici e provocatori nei confronti dei militari. Un ragazzo di 25 anni è stato individuato mentre sputava su una macchina riportante le scritte istituzionali e denunciato all’Autorità Giudiziaria di Vicenza per il reato di vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze Armate.

In totale nella notte tra sabato e domenica sono state controllate circa 100 persone tra dipendenti e avventori, elevate 6 multe in materia covid ed una persona è stata denunciata penalmente.