COLLI BERCI – Si sente male durante una passeggiata e muore

Poco dopo le 15:00, di domenica, i vigili del fuoco sono intervenuti sui colli berici nella zona di San Germano dei Berici nel territorio di Val Liona (VI) per soccorrere un 60enne. L’escursionista, che ha accusato il malore è deceduto mentre stava percorrendo il sentiero 51 di Villa del Ferro. L’uomo è stato soccorso in prima battuta dal personale del Suem arrivato in elicottero. Il medico ha solo potuto constatare la morte dell’uomo di Selvazzano Dentro. I vigili del fuoco arrivati sul posto insieme al personale del soccorso alpino, hanno poi trasportato la salma fino al piano stradale di via Mainente. Sul posto i carabinieri di Campiglia e Noventa. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate poco pima delle 18:00.