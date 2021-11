Clamoroso in Austria: lockdown totale e vaccinazione obbligatoria, è il primo Paese europeo ad imporla

Giro di vite in Austria dove il governo ha deciso di imporre un lockdown totale a livello nazionale a partire da lunedì 22 novembre come annunciato per le province più colpite dell’Alta Austria e Salisburghese. Durerà 20 giorni e dal 13 dicembre riguarderà solo i no vax.

L’Austria poco vaccinata (66%) è stata travolta da un’ondata di contagi e la popolazione poco immunizzata ha provocato un aumento deciso dei ricoveri e dei decessi, paragonabili a quelli dell’Italia nonostante sia sei volte meno popolata. Il Paese ha dapprima introdotto un lockdown per i no vax ed ora ha imposto anche il lockdown totale. Il governo imporrà anche l’obbligo vaccinale per tutti a partire dal primo febbraio 2022. L’Austria diventa così il primo paese d’Europa a imporre l’immunizzazione obbligatoria.