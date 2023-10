Cittadinanza onoraria al direttore d’orchestra Iván Fischer, fondatore del Vicenza Opera Festival

«Cittadinanza onoraria al maestro Iván Fischer per l’esemplare affezione ed interessamento verso la città di Vicenza, testimoniata attraverso il Festival da lui organizzato, con cui da anni dà lustro e prestigio alla nostra città, valorizzandone il patrimonio storico, artistico e culturale in Italia e all’estero».

Con questa motivazione la giunta ha inoltrato al consiglio comunale la proposta di conferire al grande direttore d’orchestra ungherese il titolo di cittadino onorario di Vicenza.

«Dopo András Schiff – è il commento del sindaco Giacomo Possamai – proponiamo per questo titolo un altro artista di caratura mondiale. È il nostro riconoscimento per il legame particolare che Fischer ha stretto con Vicenza e soprattutto con il Teatro Olimpico. Proprio all’Olimpico, certi del pieno accoglimento della proposta da parte dell’intero consiglio comunale, contiamo di organizzare a fine mese la cerimonia di consegna della cittadinanza nell’ambito del prestigioso Vicenza Opera Festival, da lui stesso fondato nel 2018. Per Iván Fischer, fra i più celebrati e colti direttori d’orchestra dei nostri giorni, l’Olimpico è il teatro più bello al mondo. La cittadinanza onoraria sarà un’ulteriore occasione di valorizzazione e promozione del nostro splendido monumento».

In Fischer nasce proprio dall’amore per il Teatro Olimpico l’ispirazione per ambientare nel gioiello palladiano un piccolo-grande festival che dal 2018 mette al centro della programmazione un capolavoro operistico e dà spazio al suono della Budapest Festival Orchestra, annoverata tra le 10 migliori compagini sinfoniche del mondo. Con la partecipazione di acclamate voci del panorama lirico, Vicenza Opera Festival è sostenuto da un Circle of Friends internazionale ed è realizzato dalla Società del Quartetto in collaborazione con il Comune di Vicenza. Iván Fischer, nato a Budapest nel 1951, è il fondatore e direttore musicale della Budapest Festival Orchestra. È, inoltre, direttore onorario della Konzerthaus e della Konzerthausorchester di Berlino. Negli ultimi anni si è affermato come compositore, ha diretto numerose produzioni operistiche di successo e, nel 2018, ha fondato il Vicenza Opera Festival.

Fischer ha diretto più volte – oltre dieci – la Berlin Philharmonic e, ogni anno, è ospite per due settimane della Royal Concertgebouw Orchestra di Amsterdam. Viene inoltre ospitato dalle principali orchestre sinfoniche degli Stati Uniti.

In qualità di direttore musicale, ha diretto la Kent Opera e l’Opéra National de Lyon, ed è stato direttore principale della National Symphony Orchestra di Washington D.C.

Molte delle sue registrazioni hanno ottenuto prestigiosi riconoscimenti internazionali.

Fischer è fra i fondatori della Hungarian Mahler Society ed è anche sostenitore della

British Kodály Academy oltre che cittadino onorario di Budapest. Iván Fischer ha ricevuto, nel corso della sua carriera, importanti premi e riconoscimenti, solo alcuni esempi: il governo della Repubblica francese, nel 2006, lo ha nominato Chevalier des Arts et des Lettres, è stato insignito del Premio Kossuth, il più prestigioso premio ungherese nell’ambito delle arti, nel 2011 ha ricevuto il Royal Philharmonic Society Music Award, il premio ungherese Prima Primissima e il premio olandese Ovatie.

Nel 2013 è diventato membro onorario della Royal Academy of Music di Londra.