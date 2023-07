Cinque giovani veneti pestati a sangue in Salento

Cinque ragazzi, di cui uno minorenne, della provincia di Venezia, sono rimasti vittime di una violenta aggressione a Gallipoli (Lecce). L’episodio è avvenuto alle 5 di mattina mentre stavano rincasando da una serata in discoteca, nei pressi dello stadio ‘Antonio Bianco’. A far scattare l’aggressione pare sia stato uno sguardo di traverso, usato come pretesto per scatenare rissa. Due sono finiti in pronto soccorso e il più giovane, di 17 anni, ha riportato la frattura del setto nasale. I giovani hanno sporto denuncia alla Polizia anche per essere stati derubati di soldi e di una collanina

Indagini in corso da parte della polizia che sta visionando anche immagini di videosorveglianza