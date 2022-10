CHIAMPO – Incenerita la sedia di Bianconi, il sindaco Macilotti: “Imbecilli”

Era diventato uno dei simboli di Chiampo, un’opera di Andrea Bianconi, celebre artista arzignanese, la poltrona delle idee recante la scritta “Sit down to have an idea”. Come questa ce ne sono ormai molte in altre parti del mondo. Era stata posizionata sotto il campanile, che a Chiampo è ‘staccato’ dalla chiesa e si trova sopra una collina dalla quale ci si può godere una vista meravigliosa, il 25 ottobre del 2020 e rientrava fra le iniziative del Comune per riqualificare una zona poco conosciuta ma che merita essere valorizzata. Una poltrona gemella era stata posta sul Carega. Stamane la brutta sorpresa con la pubblicazione sui social della foto della poltrona incenerita. Opera di qualche vandalo.

Secca la risposta del sindaco Matteo Macilotti: “Vandalismo da parte di imbecilli” – dichiara – “Non so cosa volessero ottenere con questa bravata. Posso solo dire che le idee non si bruciano e noi continueremo con l’opera di riqualificazione della zona. Dico anche che faremo di tutto per identificarli e se qualcuno avesse indizi è pregato di contattare il Comune o la Polizia Locale Ovest Vicentino”.

«La poltrona – ha dichiarato l’artista alla rivista AD (vai al link) – rappresenta il momento in cui ogni persona può esprimere la propria creatività. Può immaginare, può pensare. Un pezzo che è non in funzione di uno spazio, ma intende rendere l’uomo più cosciente di sé stesso»