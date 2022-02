CHIAMPO – GRANDE SUCCESSO PER IL BIKE TO WORK CHE RADDOPPIA E SI DIFFONDE IN ALTRI COMUNI

Si conferma il grande successo per l’iniziativa “BIKE TO WORK VALCHIAMPO”. Dopo le premiazioni di ottobre, ieri sera sono stati consegnati altri buoni ai cittadini che hanno deciso di aderire all’iniziativa utilizzando mezzi alternativi all’auto per recarsi al lavoro (bici, bici elettrica monopattino elettrico o a piedi).

L’Assessore alla Mobilità Sostenibile Massimo Masiero: “Si conferma la bontà del progetto, di cui Chiampo è capofila. Sono raddoppiati i cittadini che hanno aderito, come pure il chilometraggio percorso, le aziende partecipanti e i buoni erogati. Ieri sera sono stati consegnati quasi 2300 euro di buoni, più del doppio rispetto ai 1050 del mese di ottobre”.

Il sindaco Matteo Macilotti: “Siamo molto orgogliosi di questo progetto che è cresciuto non solo con nuovi utenti e imprese ma anche nuovi soggetti istituzionali. Stanno aderendo nuovi Comuni e Associazioni di categoria. Chiampo ha da sempre puntato su infrastrutture che agevolano l’uso di mezzi alternativi all’auto. Penso alla rete di piste ciclabili realizzate, che ci hanno permesso di ottenere il prestigioso riconoscimento della bandiera gialla Fiab come Comune ciclabile”.

Il progetto, lo ricordiamo, vede il Comune di Chiampo come capofila, ed era stato presentato il 1° luglio 2021. A sei mesi dal via decine di cittadini hanno scaricato l’applicazione EcoAttivi, accumulato punti per i chilometri percorsi in bici, bici elettrica, monopattino elettrico o a piedi, ed ora hanno concretizzato il tutto ricevendo buoni sconto da spendere nei negozi aderenti.

Al progetto, lo ricordiamo, dopo la sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa, partecipano i Comuni di Chiampo, Arzignano, Montecchio Maggiore, Montorso Vicentino e San Pietro Mussolino, con le Associazioni di categoria territoriali: Confindustria Vicenza – Raggruppamento Ovest Vicentino, Confartigianato Imprese Vicenza, CNA Veneto Ovest, Confcommercio Vicenza –Delegazione di Arzignano. Ma ci sono delle novità…

“La platea dei partecipanti sta crescendo”, precisa l’Assessore alla Mobilità Sostenibile Masiero. “Altri Comuni stanno decidendo di entrare e abbiamo avuto l’adesione anche di FIAB-Vicenza, APINDUSTRIA-Vicenza e del Distretto Veneto della Pelle”.

L’obiettivo del Progetto è quello di promuovere la mobilità sostenibile, con bici (tradizionale o elettrica), con monopattino o a piedi, riconoscendo le grandi potenzialità in termini di riduzione dell’inquinamento atmosferico e acustico, nonché di miglioramento della qualità della vita (benessere sociale) in tutta la Valle del Chiampo, derivante dall’uso di mezzi alternativi all’automobile, liberando altresì anche spazi utili c/o le aziende aderenti (miglior organizzazione degli spazi aziendali in riferimento Alle aree dedicate al parcheggio).

Ricordiamo che a tal fine il progetto “BIKE TO WORK VALCHIAMPO”, prevede un sistema di incentivazione che coinvolge anche le Aziende produttive operanti sul territorio per ridefinire il percorso Casa-Lavoro, le attività commerciali attraverso forme di sostegno agli acquisti che si traducono in buoni sconto erogati al cittadino e spendibili presso i negozi locali.

IN COSA CONSISTE IL PROGETTO?

– 0,25€ al Km

– massimo 2,50€ giorno e 500€ anno

– App EcoAttivi per il tracciamento dei percorsi: tragitto calcolato in Km, secondo il percorso stradale più breve

– Ogni 10 € maturati viene generato un buono sconto da utilizzare nei negozi aderenti

– Durata prevista: dal 1 luglio 2021 al 30 giugno 2023

I DATI del periodo OTTOBRE- GENNAIO ( rispetto al periodo Luglio-Settembre)

– Hanno aderito al progetto 70 Utenti (a fine settembre erano 45)

– I km percorsi sono 16.493 (come la distanza Valle del Chiampo – Kathmandu Andata e Ritorno – fine settembre i km erano 7.865)

– Viaggi conteggiati: 2907 (a fine settembre erano 1395)

– Lunghezza viaggio medio: km 5,67 (rispetto ai 5,6 di fine settembre)

– Viaggio più lungo: 20,3 km (rispetto ai 17,5 di fine settembre)

I BUONI SCONTO

Buoni sconto distribuiti 229 (rispetto ai 105 del periodo precedente)

Importo sconti 2.290 euro (rispetto ai 1.050 del periodo precedente )

Negozi aderenti 60 (numero stabile)

Aziende coinvolte 34 (rispetto alle 16 di fine settembre)

CO2 risparmiata: 2.474 kg (rispetto ai 1.180 kg del periodo precedente – Pari alla CO2 neutralizzata da 124 alberi in un anno)

I 37 PREMIATI (con buoni sconto da un minimo di 10€ ad un max di 270€)

I cittadini che in questa prima fase sono stati premiati risiedono nei diversi Comuni che aderiscono al progetto:

– Chiampo 21

– Arzignano 6

– Montecchio Maggiore 8

– San Pietro Mussolino 2

L’APPLICAZIONE ECOATTIVI

Il Progetto si avvale dell’utilizzo di apposita Applicazione (App) per smartphone con relativo database e pannello di controllo (piattaforme iOs, Android). Sono conteggiati, attraverso l’App gli spostamenti e sono calcolati i punti maturati dell’utilizzatore finale. Sono cosi calcolati e gestiti ed erogati i buoni sconto. Con l’applicazione EcoAttivi è inoltre gestita la contabilità e i rimborsi ai commercianti nonchè le adesioni degli stessi commercianti come pure la raccolta dei contributi economici da aziende e attività commerciali.

CHIAMPO CAPOFILA

Come già ricordato il Comune capofila è Chiampo e provvede alla gestione tecnica, amministrativa nonché a tutte le funzioni di segreteria relativamente al coordinamento sia tecnico che politico del Progetto; è stato già individuato all’interno della struttura comunale un referente tecnico così come è stata già individuata la Società per la gestione dell’apposita Applicazione (Ecoattvi). Gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa sono stati individuati tramite procedura ad evidenza pubblica.

Il Protocollo d’Intesa sottoscritto tra i Comuni aderenti e le Associazioni di categoria prevede una serie di azioni strategiche con la collaborazione delle Aziende e delle attività economiche del territorio, volte ad incidere sulla mobilità alternativa nella Valle del Chiampo e sul sostegno del commercio locale.

Il Protocollo è aperto alla partecipazione anche di altri Comuni o Associazioni che volessero aderire.

NUOVA INIZIATIVA PROGETTUALE

Infine si segnala che all’incontro di ieri del “Tavolo Tecnico Mobilità Valchiampo” è stata illustrata una nuova proposta progettuale di mobilità sostenibile per l’Ovest vicentino, finalizzata alla partecipazione ad un Bando Europeo per realizzare un servizio di sharing intercomunale con e-bike e monopattini elettrici, da svilupparsi nel mese di maggio.