Chiampo – Bonifica di via Pace: iniziati i lavori (video)

Sono iniziati in questi giorni i lavori di bonifica dell’ex area industriale di via Pace a Chiampo.

Grazie ad un accordo che l’Amministrazione Comunale ha chiuso con i privati proprietari dell’area, questi ultimi sono stati incentivati all’abbattimento dei capannoni e alla pulizia. L’area che si trova all’ingresso della città, costruita agli inizi del secolo scorso e da decenni dismessa e fatiscente, potrà ora essere oggetto di una progettazione finalizzata al recupero e al rilancio.

Gli abbattimenti e le operazioni di pulizia dell’ultima area rimasta (che prevedono una speciale autorizzazione concessa ai privati dalla Provincia per l’installazione di un frantoio temporaneo per lo smaltimento delle macerie), permetterà di ridare decoro a quella che è considerata la porta d’ingresso della città.

Le aree di via Pace non avranno più destinazione industriale ma potranno essere destinate ad uso abitativo, commerciale o direzionale in base agli accordi con i privati.

L’obiettivo dell’Amministrazione è ridare vita all’area con nuove funzioni di utilità pubblica.

Le prime opere pubbliche che interesseranno via Pace saranno il congiungimento della pista ciclabile della Valchiampo con quella di via Pieve e la creazione di un passaggio pedonale sicuro che colleghi in sicurezza la zona della Pieve con la zona impianti sportivi (lavori già iniziati).