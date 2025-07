Chi sono i più bugiardi d’Italia? Il risultato vi sorprenderà

Seguono Liguria e Abruzzo. Lo studio di BonusFinder Italia misura l’attitudine al bluff incrociando ricerche online, divorzi e corruzione percepita

Mentire non è solo un’abilità sociale, ma anche una questione culturale e – a quanto pare – geografica. A dirlo è uno studio condotto da BonusFinder Italia, che ha analizzato diversi indicatori per determinare quale regione italiana abbia la miglior “Poker Face”, ovvero la capacità di mentire o bluffare con disinvoltura.

Lo studio si è basato su cinque parametri:

volume di ricerca online per le frasi “come mentire” e “come bleffare” (per 100.000 abitanti),

interesse per il sito Ashley Madison (piattaforma nota per gli incontri extraconiugali, secondo Google Trends),

numero di divorzi per 100.000 abitanti (dal 2007 al 2023),

punteggio sulla corruzione percepita in Italia.

Tutti questi dati sono stati elaborati per attribuire un punteggio finale su 10 a ciascuna regione. Il risultato è una classifica che svela quali territori hanno i cittadini più abili nell’arte della menzogna.

Il Friuli-Venezia Giulia svetta al primo posto con un punteggio complessivo di 6,57 su 10. È la regione con il volume di ricerche più alto per “come mentire” (8,2 ogni 100.000 abitanti) e uno dei tassi di divorzi più elevati (151,9 per 100.000). Inoltre, mostra il secondo interesse più alto per Ashley Madison (78/100).

La Liguria si piazza seconda con 5,90 punti: detiene il record italiano per divorzi (173,26 ogni 100.000 abitanti), e ha buoni valori anche nelle ricerche su “come mentire” (6,4) e per Ashley Madison (64). Più bassa, invece, l’attenzione per il bluff (1,60).

Chiude il podio l’Abruzzo, con 5,62 su 10: alti i numeri di ricerca per “come mentire” (7,6) e un buon punteggio per Ashley Madison (64), mentre i divorzi si mantengono nella media nazionale.

In quarta posizione il Trentino-Alto Adige, che si distingue per il valore più alto di ricerche su “come mentire” (9,4) e uno dei più alti per “come bleffare” (2,35), ma registra uno dei tassi di divorzio più bassi del Paese (118,08). Il punteggio finale è 4,95.

Al quinto posto troviamo la Valle d’Aosta (4,86), prima in Italia per ricerche su “come bleffare” (19,7 ogni 100.000 persone) e seconda per divorzi (172,6), ma con poco interesse per “come mentire” (solo 2,0 ricerche per 100.000 abitanti) e Ashley Madison (41).

Le Regioni con la Miglior Poker Face

Pos. Regione Come mentire* Come bleffare* Ashley Madison (Trend) Divorzi/100k Corruzione percepita Punteggio /10 1 Friuli-Venezia Giulia 8.2 2.05 78.0 151.90 54 6.57 2 Liguria 6.4 1.60 64.0 173.26 54 5.90 3 Abruzzo 7.6 1.89 64.0 148.91 54 5.62 4 Trentino-Alto Adige 9.4 2.35 64.0 118.08 54 4.95 5 Valle d’Aosta 2.0 19.70 41.0 172.60 54 4.86 6 Toscana 2.7 0.67 60.0 152.63 54 4.67 7 Umbria 0.3 2.81 67.0 145.12 54 4.48 8 Calabria 5.1 1.27 71.0 120.81 54 4.38 9 Sardegna 6.0 1.51 60.0 139.98 54 4.19 10 Marche 6.5 1.63 50.0 133.35 54 4.10 11 Piemonte 2.3 0.57 46.0 159.70 54 3.91 12 Veneto 2.0 0.51 100.0 129.72 54 3.71 13 Emilia-Romagna 2.2 0.56 64.0 142.85 54 3.62 14 Sicilia 2.0 0.49 53.0 150.91 54 3.33 15 Lazio 1.7 0.42 57.0 169.66 54 3.33 16 Puglia 2.5 0.62 39.0 143.85 54 3.14 17 Molise 0.8 8.05 33.0 131.42 54 2.76 18 Campania 1.7 0.43 50.0 147.03 54 2.67 19 Lombardia 1.0 0.25 60.0 144.82 54 2.48 20 Basilicata 0.4 4.38 33.0 110.10 54 2.19

*Volume di ricerca per ogni 100.000 abitanti. Dati raccolti a luglio 2025.