Cerca di farsi dare 8 mila euro dal suo assistito: badante polacca indagata per circonvenzione d’incapace

Una donna di 40 anni, C.I., di origine polacca, è attualmente indagata per circonvenzione ai danni d’incapace di un uomo di 64, residente ad Altavilla e con problemi psichici. Lei, la sua badante, avrebbe cercato di prelevare 8 mila euro dal conto corrente dell’uomo, ma è stata fermata dalla polizia locale. Lo riporta il Giornale di Vicenza.

Il tutto è avvenuto l’altra mattina, quando si è presentata all’ufficio postale con il suo assistito, che ha affermato di voler prelevare la somma dal proprio conto. Non era la prima volta che accadeva: negli ultimi dodici mesi sono stati effettuati diversi prelievi da decine di migliaia di euro. Gli impiegati delle poste, insospettiti, hanno notato la donna che lo aspettava fuori dalla porta; l’uomo le consegnava il denaro appena prelevato e hanno deciso di prendere tempo e allertare la polizia. La donna voleva che l’uomo intestasse a lei l’assegno.

A quel punto, sono intervenuti sul posto la polizia locale e il medico di base del paziente, che ha rilevato le precarie condizioni dell’uomo. Da alcuni controlli è inoltre emerso che l’uomo ha venduto la propria abitazione depositando nel conto postale i soldi della cessione.

La badante, che risiedeva in un’altra casa e si occupava di fare la spesa, pulire e accompagnarlo alle varie visite mediche, verrà allontanata dall’uomo e ora inizierà l’indagine per capire se i prelievi effettuati nell’ultimo anno siano stati utilizzati per l’uomo o se la donna se ne sia appropriata. Lei rischia una pena dai 2 ai 6 anni di reclusione.