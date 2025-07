Caldo killer: turista veneto muore in Sardegna

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI.

Il caldo estremo che in questi giorni sta colpendo la Sardegna ha causato due decessi in poche ore, entrambi avvenuti in spiaggia lungo la costa nord orientale dell’isola.

La prima tragedia è avvenuta a Budoni, dove un uomo di 75 anni, originario di Terni, è stato colto da un malore fatale mentre si trovava sul litorale. Inutili i tentativi di soccorso da parte del personale del 118, giunto con un’ambulanza medicalizzata e supportato dall’elisoccorso Areus.

Poco dopo, un secondo episodio ha colpito la spiaggia di Lu Impostu, a San Teodoro, a pochi chilometri di distanza. Un 57enne di Treviso ha perso conoscenza improvvisamente. Anche in questo caso l’intervento del 118 non è riuscito a salvargli la vita.

In Sardegna le temperature hanno superato i 40 gradi, con tassi di umidità elevatissimi, rendendo particolarmente pericolosa anche la permanenza in spiaggia nelle ore centrali della giornata.