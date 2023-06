Cade in mountain bike: 33enne ferito (FOTO)

Questa mattina verso le 11.15 la Centrale del 118 di Vicenza ha allertato il Soccorso alpino di Padova, per un incidente in mountain bike accaduto sui Colli Berici, non distante dall’Agritursimo Il Sagraro a Mossano. Un 33enne di Villaga, perso il controllo della bici mentre scendeva lungo il sentiero numero 81, era infatti caduto a terra, riportando un sospetto trauma al bacino. Assistito dal personale sanitario dell’ambulanza, l’infortunato è stato raggiunto anche da 5 soccorritori. Una volta stabilizzato e imbarellato, il ciclista è stato trasportato per 200 metri in salita fino all’ambulanza, in attesa nei pressi dell’agriturismo e partita in direzione dell’ospedale di Vicenza.