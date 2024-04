Brendola – Nasce Be-Teen, spazio dedicato agli adolescenti brendolani

Nasce Be-Teen, il primo pilastro di una nuova serie di iniziative ideate da un gruppo composto da genitori e adolescenti e promosse in collaborazione con l’ASD Polisportiva e il Comune di Brendola per rispondere alle crescenti esigenze dei giovani cittadini. Be-Teen non è solo uno spazio fisico dove ritrovarsi, ma un incubatore di idee e energie rivolto agli adolescenti dai 14 ai 18 anni, concepito come un ambiente dove possono esprimersi liberamente e sviluppare le proprie passioni, talenti e relazioni interpersonali. L’obiettivo ambizioso di questo progetto è quello di favorire un coinvolgimento sempre maggiore dei giovani, affinché questi possano prendere in mano le redini dell’iniziativa e gestire autonomamente lo spazio, con il sostegno di tutta la Comunità Brendolana.

“Il progetto rappresenta la naturale evoluzione del Teen-Camp, il centro estivo per adolescenti, che ora superando la natura stagionale, ci permette di rispondere all’esigenza dei nostri giovani concittadini su pianta stabile” dichiara Sonia Girardi co-organizzatrice del Teen-camp, oltre che genitore e consigliere della Proloco.

L’Assessore al Sociale Gloria Dal Ferro sposa con entusiasmo il progetto: “Un luogo non solo fisico, ma di relazione che fa incontrare i ragazzi dando loro la possibilità di esprimere la propria creatività e spensieratezza. Il Covid ha rovinato l’approccio relazionale e per questo, da Assessore al Sociale, ringrazio i genitori e i ragazzi che si sono messi a disposizione per questa bellissima progettualità”

“Siamo molto soddisfatti di questo intervento, un investimento concreto sulle giovani generazioni e dunque sul futuro di Brendola. Be-Teen darà finalmente quello spazio di aggregazione sociale e crescita che serve ai nostri ragazzi, un luogo dove potersi sentire valorizzati e parte della Comunità.” conclude il Sindaco di Brendola Bruno Beltrame.

Il primo appuntamento è fissato per venerdì 5 aprile alle ore 18.00 presso la Sala Polifunzionale in piazzetta del Donatore, 5.