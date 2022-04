BRENDOLA – Beltrame per il bis: “Mi ricandido con il sostegno di tutti”

“Questi 5 anni sono stati veramente impegnativi per le ragioni che sono note a tutti, ma riconosco che sono stati anche anni di grandi soddisfazioni, umane e amministrative, perché, grazie alla squadra appassionata e competente con cui ho lavorato, è stato perseguito il bene di Brendola e dei i suoi cittadini. La mia famiglia, mia moglie e le mie care figlie, mi hanno sempre sostenuto e compreso, nonostante il tempo loro sottratto per servire la comunità. In considerazione di tutto ciò ho deciso di candidarmi nuovamente come sindaco del comune di Brendola: per dare continuità a quanto di bello e buono è stato costruito insieme alla mia squadra e ai miei concittadini.” Inizia così l’annuncio della candidatura da parte del Sindaco di Brendola Bruno Beltrame.

Si punta alla riconferma con la presentazione di una lista civica, in continuità con quella uscente, che avrà lo stesso simbolo, quello di “Uniti Per Brendola”. La lista sarà composta per metà donne e metà uomini, tra cui insegnanti, imprenditori, liberi professionisti, lavoratori dipendenti, giovani che hanno deciso di portare il proprio impegno e la propria esperienza per migliorare la nostra amata Brendola. La maggior parte dei componenti è senza tessera di partito, alcuni invece sono tesserati alla Lega e altri a Fratelli d’Italia.

“Ho scelto di ricandidarmi – continua Beltrame- perché la squadra mi ha confermato l’appoggio, e quasi tutti gli attuali consiglieri hanno manifestato la volontà di rimettersi in gioco per continuare nel

progetto amministrativo iniziato cinque anni fa. Mi sono sentito onorato della loro fiducia e dopo essermi confrontato con mia moglie e con le mie figlie ho ritenuto giusto dare continuità a questo impegno. È stata quindi una decisione di famiglia che va a favore di una famiglia ancora più grande, la comunità Brendolana.”

Il Sindaco illustra il suo modus operandi di questi anni, che non cambierà nei prossimi: “Sono convinto che un Sindaco non fa da solo l’Amministrazione, ma è una squadra unita di persone affidabili che

fa la differenza e noi vogliamo dare continuità, amministrando con serietà il nostro paese come abbiamo fatto in questi anni, considerando Brendola come una grande famiglia che va guidata con

il principio del buon padre. Nel corso di questi mesi poi abbiamo avuto modo di coinvolgere molte persone della società civile che condividono con noi questa prospettiva, e alcuni di loro ci hanno

dato la disponibilità per candidarsi e vivere la bella esperienza di essere amministratori comunali. A breve presenteremo la lista completa”

Molti gli obiettivi raggiunti durante questo mandato elettorale dall’Amministrazione in carica:a) 8 milioni di euro di opere pubbliche di cui 3 milioni legati alla messa in sicurezza di scuole e palestre in uso alle scuole;b) l’azzeramento del debito del Comune,c) la rinascita delle protezione civile;d) l’edilizia agevolata a favore delle giovani coppie;e) mezzo milione di euro per la valorizzazione del nostro patrimonio culturale e artistico;f) 1 milione di euro per lo sport;g) la sinergia avviata con il centro medico, la casa di riposo, la polisportiva e le altre associazioni per intercettare meglio i bisogni delle persone più fragili;h) il recupero in extremis ed il rilancio della scuola dell’infanzia;i) 3 milioni di euro di contributi ottenuti dalla Provincia, dalla Regione e dallo Stato.

Forti di questi risultati abbiamo deciso di continuare: Brendola ha bisogno di amministratori responsabili e competenti in grado di lavorare e portare risultati anche in periodi difficili e complessi come quelli che stiamo vivendo. Siamo convinti di dover continuare ad investire in scuola, giovani, cultura, sicurezza del territorio e valorizzazione delle potenzialità turistiche del nostro paese. Nei prossimi mesi illustreremo la Brendola del domani, fondata sulla credibilità e sulla concretezza che abbiamo conquistato sul campo in questi anni.

La Lista Uniti per Brendola

Per informazioni sul comunicato scrivere a questo indirizzi mail o chiamare il numero 3494405652.