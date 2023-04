BREGANZE – Ciclista trovato morto, si indaga sulle cause

L’ipotesi più probabile sembrerebbe essere un malore improvviso, ma potrebbe anche essere stato investito. È stato trovato morto nella mattinata di domenica Bruno Miotti, 73enne di Breganze. Come riporta Il Giornale di Vicenza, l’uomo sarebbe stato ritrovato da un ciclista a terra, privo di vita, vicino alla sua bici con cui poche ore prima era uscito a fare un giro.

Il corpo di Miotti era adagiato al lato della carreggiata in strada delle Preare, vicino alla sua abitazione. In un primo momento i sanitari giunti sul luogo hanno pensato a un incidente stradale, tesi non scartata del tutto visto che il magistrato di turno ha disposto accertamenti, e potrebbe disporre l’autopsia per verificare la presenza di traumi.

Miotti, che lascia la moglie e tre figli, era molto conosciuto in paese: ex dipendente della Moto Laverda, aveva poi lavorato nel settore delle macchine agricole, prima di dedicarsi, una volta in pensione, alla cura dei campi come viticoltore.