Blitz dei Carabinieri: 102 persone identificate, 15 negozi controllati, 3 multati

Ieri pomeriggio a Valdagno è stato eseguito un servizio di controllo del territorio da parte dei Carabinieri. Durante il blitz sono stati identificati diversi soggetti controllati alcuni locali pubblici. Una pattuglia nel transitare in via San Lorenzo, insospettitasi della presenza di due persone davanti ad un’abitazione: durante il controllo, uno dei due, minorenne, ha oltraggiato e opposto resistenza ai militari. Il ragazzo quindi è stato segnalato. In totale sono stati impiegati 16 militari dei Carabinieri di Vicenza, 8 auto, identificate 102 persone e controllati 15 esercizi pubblici. Sono state fatte tre multe riguardanti la normativa covid-19.