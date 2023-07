Biagio Antonacci chiude il Marostica Summer Festival

Si conclude con le note di una delle voci più amate della scena italiana la nona edizione di Marostica Summer Festival. Giovedì 13 luglio (ore 21.30) Biagio Antonacci fa tappa in Piazza Castello con il suo atteso tour estivo, live dopo tre anni di assenza dai palchi italiani. Un’occasione speciale per tutti i fan di cantare insieme brani i suoi più grandi successi.

Ad accompagnare Antonacci sul palco ci sarà una band di otto elementi che darà vita ad uno show all’insegna di brani ormai entrati nel canzoniere italiano come “Convivendo”, “Non so più a chi credere”, “Non è mai stato subito”, “Vivimi”, “Sognami”, “Iris” e molto altro. Biagio Antonacci promette uno show coinvolgete ma essenziale. Nella scaletta ci saranno anche dei brani unplugged che il pubblico non sente da tempo, ma anche tanto rock.

Marostica Summer Festival è organizzato da DuePunti Eventi in collaborazione con la Città di Marostica, con il patrocinio di Regione del Veneto e Provincia di Vicenza e con il sostegno di Volksbank, Trivellato Industriali, Sidastico, Arredogroup, Emisfero-Famila, Flynet, Univer2000, Vicentinox, TargaSystem, Montegrappa, Distilleria Nardini, Porto di Mare.

I biglietti del concerto sono disponibili in prevendita nel circuito Ticketone.

Tutto il programma su: www.marosticasummerfestival.it