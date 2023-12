BASSO VICENTINO – Scuolabus contro un’auto: ferita una giovane

Incidente stamattina poco dopo le 7 in via Preon, vicino al supermercato Iper Lonigo. Un autobus scolastico della ditta Bettini, con a bordo studenti diretti verso il centro, si è scontrato frontalmente con un’Alfa Romeo 147 proveniente in direzione opposta, mentre stava sorpassando un veicolo fermo sulla destra a causa di un guasto. Nell’urto, due delle tre persone a bordo dell’auto hanno riportato lievi ferite, mentre una studentessa nel pullman ha subito contusioni leggere. L’auto ferma era una Volkswagen Beetle che era finita su alcuni detriti di un incidente precedente non segnalato. Nonostante i tentativi del conducente e di altri soccorritori di spostare il veicolo, questo è rimasto sulla strada fino all’arrivo dell’autobus. La situazione è stata complicata da condizioni meteorologiche avverse, con nebbia e ghiaccio