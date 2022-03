BASSO VICENTINO – Schianto mortale: tre morti, anche una bambina

In aggiornamento

ore 15.25 – Aggiornamento dei vigili del fuoco

Poco prima delle 11:15, di domenica, un drammatico incidente in Via Ponticelli ad Agugliaro: scontro tra una moto e un’auto: tre persone sono decedute e due feriti, intervento dei vigili del fuoco e del SUEM Veneto. I pompieri arrivati da Lonigo, hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre il personale del SUEM stavano assistendo un bambino e il papà, che sono stati stabilizzati e trasferiti in ospedale. Niente da fare per una bambina di 7 anni e la mamma: deceduti sul colpo, come anche il centauro. La strada SP 7 è stata chiusa al traffico per consentire i soccorsi e i rilievi dei carabinieri del grave sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili dl fuoco sono terminate alle 15:00 circa.

Ore 12.00

Gravissimo incidente stamane alle 11 ad Agugliaro. Tre persone sono morte nello scontro fra un’automobile e una moto. L’incidente è avvenuto in via Ponticelli all’altezza dell’incrocio con via Cestare. Nell’auto, un SUV, vi era una mamma con due figli e un uomo. Nell’impatto è morto il motociclista, la mamma e una bambina. Feriti il padre e il fratellino. Le informazioni sono ancora molto frammentarie. Le persone a bordo del SUV sarebbero della zona di Barbarano/Nanto (informazione da verificare).

Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri. La provinciale è stata chiusa