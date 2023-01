BASSO VICENTINO – Prende il reddito di cittadinanza ma vive all’estero: condannato ed ora deve risarcire

Nei giorni scorsi, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza, in esecuzione di due provvedimenti emessi dal Tribunale berico, hanno proceduto alla confisca e al sequestro preventivo delle somme depositate sui conti correnti nella disponibilità di due cittadini italiani, uno originario del Bangladesh e l’altro del Perù per violazione alle norme sul Reddito di cittadinanza.

Nel primo caso, le indagini, condotte dalle Fiamme Gialle della Tenenza di Noventa Vicentina hanno tratto origine da una approfondita attività di analisi dei dati dei soggetti percettori del sussidio, confrontata con i nominativi di coloro che nel frattempo erano emigrati all’estero.

Nel caso specifico, i preliminari accertamenti, successivamente sfociati in un’attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Vicenza, avevano consentito di individuare un uomo residente a Sossano (VI) al momento della presentazione della domanda per l’ottenimento del Reddito di Cittadinanza, il quale, dopo l’ottenimento della sovvenzione, si era trasferito definitivamente in Galles, rimanendo iscritto solamente all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero), così perdendo, di fatto, i requisiti per il mantenimento del sussidio.

Il soggetto, tuttavia, non aveva comunicato all’INPS la modifica della sua residenza e, per tale omissione, era stato deferito alla locale Autorità Giudiziaria; le somme depositate sul suo conto corrente erano state, in un primo tempo, sottoposte a sequestro preventivo per assicurare il recupero degli importi indebitamente incassati, pari a circa 7.000 euro e si era, altresì, provveduto al blocco presso l’INPS della fruizione di ulteriori risorse.

Adesso, il Tribunale di Vicenza, condividendo l’operato dei finanzieri noventani, ha condannato definitivamente l’uomo a una pena di nove mesi di reclusione, statuendo anche la confisca del profitto del reato che è stato così destinato a ristorare le casse statali a fronte delle somme illecitamente ottenute.