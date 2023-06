BASSO VICENTINO – Incendio nel silos di un’azienda: i pompieri evitano il peggio

Poco dopo mezzogiorno, di giovedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in via del lavoro a Barbarano Vicentino per l’incendio dell’impianto di aspirazione e del silos esterno di un’azienda cartotecnica. I pompieri arrivati da Vicenza con un’autopompa, l’autoscala e 7 operatori, hanno spento le fiamme dell’aspiratore, provvedendo poi allo svuotamento del silos. Le operazioni dei vigili del fuoco di messa in sicurezza dell’impianto sono terminate alle 17 circa.