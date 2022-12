BASSO VICENTINO – Epidemia di gastroenterite alla casa di riposo

La notizia è riportata nell’edizione odierna de Il Giornale di Vicenza. Nella casa di riposo ‘Albano Michelazzo’ di Sossano vi sarebbero stati 3 morti mentre 3 persone sarebbero ricoverate in ospedale e altre 26 sarebbero state colpite da una epidemia di gastroenterite virale da una decina di giorni. Due morti, 3 ricoverati in ospedale, e sembra 26 persone coinvolte. Le vittime sarebbero due anziani over 90 già in condizioni precarie. Tre persone sarebbero in ospedale mentre altri 21 anziani sarebbero fuori pericolo ma in osservazione. L’urgenza ha determinato un pronto intervento del Sisp diretto da Teresa Padovan. Test specifici avrebbero escluso che si trattasse di listeria (si pensava proveniente da un lotto di prosciutto). Potrebbe quindi trattarsi di una forma virale. Domani nella casa di riposo è prevista una riunione con medici e assistenti del Sisp, geriatra e operatori del distretto est oltre che con la coordinatrice della casa di riposo con l’obiettivo di risalire alla causa