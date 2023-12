I regali dei “Nipoti di Babbo Natale” sotto l’albero della Casa di Riposo di Asiago

Seguire le vittorie della propria squadra del cuore, concedersi un trattamento di bellezza o lasciarsi coccolare da una nuova fragranza: questi i desideri, semplici e preziosissimi, espressi dagli ospiti della residenza per anziani di Asiago e realizzati da tre generosi donatori nell’ambito dell’iniziativa “I nipoti di Babbo Natale”. La casa di riposo dell’altopiano rinnova così la propria adesione all’ammirevole progetto che negli ultimi cinque anni ha coinvolto 530 residenze ed esaudito più di 25.000 sogni sotto l’albero di anziani ospiti nelle case di riposo di tutta Italia.

C’è chi desidera una pedicure o un profumo nuovo e chi non intende perdersi le ultime notizie di sport. Sotto l’albero della Casa di Riposo di Asiago i sogni sono semplici ma raccontano le storie di Mary che aspetta l’estetista o di Maria che vuole continuare a prendersi cura di sé, o ancora di Luciano e della sua passione sportiva. A portare i doni questa volta sono dei nipoti acquisiti che tramite l’omonimo portale nazionale, “I nipoti di Babbo Natale”, hanno potuto prenotare e si appresteranno nei prossimi giorni a esaudire i sogni dei tre ospiti della casa di riposo.

Sorprese inaspettate e piccoli gesti da ogni parte d’Italia che lasciano la dolce sensazione di essere scelti e di sentirsi speciali per qualcuno che, almeno finora, è uno sconosciuto. Un’iniziativa che trasforma la generosità e l’amore per il prossimo in qualcosa di magico.

“Anche quest’anno abbiamo deciso con gioia di aderire al progetto perché vediamo quanto questi piccoli gesti rappresentino un grande significato per chi li riceve. Gli ospiti della residenza s’intimidiscono nell’esprimere un desiderio ma reagiscono con emozione e gratitudine davanti alle premure dei loro nipoti natalizi ­– il commento dalla Direzione presidenza e dagli uffici – Non vediamo l’ora che arrivi il momento della consegna dei doni che sicuramente porterà gioia ed entusiasmo a tutti noi”