Bassano, vandalizza auto in centro storico: denunciato 26enne thienese

La notte tra il 25 e il 26 settembre, un giovane thienese di 26 anni, già noto negli archivi di polizia, si è accanito contro alcune auto parcheggiate nel centro storico di Bassano, vandalizzandole, apparentemente senza alcun motivo. Per lui sono scattate le denunce e l’obbligo del risarcimento. Lo riporta il Giornale di Vicenza.

Il ragazzo faceva parte di un gruppo di otto giovani, direttisi a Bassano per una serata di festa. Mentre tornavano alle auto, intorno alle 2.30, la comitiva stava percorrendo via Schiavonetti quando uno di loro ha iniziato a spaccare gli specchietti retrovisori dei mezzi, al punto da staccarne alcuni e danneggiando seriamente le carrozzerie delle auto. Successivamente li ha lanciati contro alcune delle abitazioni della via, senza che nessuno dei suoi amici tentasse di fermarlo.

La mattina seguente, i residenti della via, nonché proprietari dei mezzi, hanno subito denunciato il fatto alla polizia locale. L’indagine è partita subito e le immagini delle telecamere di videosorveglianza hanno permesso di identificare in fretta il giovane. Tutto il gruppo è stato convocato in comando di polizia. L’unico responsabile ha ammesso le sue responsabilità, senza però dare una motivazione al gesto.