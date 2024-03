BASSANO – Lite in strada fra giovani: i carabinieri arrestano un 20enne per droga

Durante la tarda serata di lunedì 25 marzo 2024, i Carabinieri di Bassano del Grappa hanno arrestato un 20enne residente in città per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Intorno alle 22:30, la Centrale Operativa dei Carabinieri di Bassano del Grappa ha ricevuto diverse segnalazioni riguardanti una lite tra alcuni giovani nella zona di Prato Santa Caterina. In pochi minuti, i militari della Sezione Radiomobile e della Stazione Carabinieri di Romano d’Ezzelino si sono recati sul posto, impegnati nei servizi di controllo del territorio per la prevenzione e la repressione dei reati predatori e dello spaccio di droga, come disposto dal Comando Compagnia.

Durante l’ispezione delle vie circostanti, i carabinieri hanno notato un giovane uscire da un garage semi-interrato di un’abitazione privata. Nonostante il giovane avesse dichiarato di essere da solo, un secondo ragazzo è uscito poco dopo dallo stesso garage, suscitando sospetti tra gli operatori. Decisi a verificare la situazione e accertare la presenza di eventuali feriti, i militari sono entrati nel locale seminterrato, dove hanno subito avvertito l’odore penetrante degli stupefacenti e trovato del tabacco mescolato con hashish su un tavolino. Il giovane ha ammesso di essere in procinto di preparare una sigaretta di marijuana con il suo amico, e durante la perquisizione è emerso che possedeva altri involucri contenenti hashish di vario peso, oltre a un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.

I due giovani sono stati condotti in caserma per gli accertamenti del caso, durante i quali è emerso che il secondo ragazzo era estraneo ai fatti. Il 20enne è stato quindi dichiarato in stato di arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e, su disposizione del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Vicenza, è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida, che si è tenuta il 29 marzo 2024. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Vicenza ha convalidato l’arresto e ha applicato la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di Bassano del Grappa, con specifiche restrizioni di movimento. La Compagnia Carabinieri di Bassano del Grappa garantirà continui servizi di controllo del territorio, sia in uniforme che in abiti civili, anche durante le prossime festività pasquali, con l’obiettivo primario di prevenire i reati predatori e contrastare l’uso di droghe, soprattutto tra i giovani.