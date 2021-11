Bassano: ladri messi in fuga dalle urla di una pensionata

Sabato sera, una pensionata di 81 anni ha messo in fuga dei ladri. L’episodio è avvenuto in vicolo Soldà: la signora si era accorta di due uomini in giardino, uno che faceva da palo e uno che si arrampicava sulla grondaia. La donna ha iniziato ad urlare e chiamato la polizia, mettendo in fuga la banda, dileguatasi per via Angarano e poi verso il Brenta. Lo riporta il Giornale di Vicenza.

Tuttavia, questo non ha impedito lo stop ai furti nel Bassanese: venerdì, alle 19.30, una pensionata di 86 anni, rientrando a casa, ha trovato il portoncino d’ingresso aperto e l’intera casa messa a soqquadro. All’inizio pensava che i ladri le avessero rubato solo 500 euro in contanti, ma poi si è resa conto che avevano preso anche i suoi gioielli: otto anelli, pendenti, catene e bracciali d’oro, per un valore di diverse migliaia di euro.

La sera dopo, furto anche in via Giovanni Bosco: la famiglia delle vittime, rientrata alle 23.30, ha trovato la casa nel caos. I ladri erano entrati da una finestra, spaccandola a colpi di piccone, attrezzo usato anche per rompere la centralina dell’allarme. Il bottino del furto non supera gli 800 euro, ma l’abitazione è stata danneggiata per diverse migliaia.