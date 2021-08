Bassano, furto in villa: bottino da 50 mila euro

Il Giornale di Vicenza riporta del furto in villa avvenuto a pochi passi dal centro di Bassano. I ladri hanno portato via tutti i preziosi della famiglia e tutto il denaro contante trovato in casa: il bottino potrebbe superare i 50 mila euro.

La vittima è un imprenditore bassanese, Tiziano Pegoraro, 65 anni, titolare della “Polibox” Snc, ditta di Nove che produce termocontenitori. Il furto è avvenuto mentre la famiglia era fuori a cena: rincasati verso le 23, i proprietari hanno trovato tutto distrutto. I ladri sono entrati al secondo piano, spaccando le sirene dell’antifurto; è plausibile sapessero come muoversi.

Non sono stati gli unici furti in città di questi giorni: alcuni malviventi hanno tentato di introdursi in un’abitazione di via Giovanni XXIII, fuggendo però a mani vuote, mentre a Nove, vicino all’oasi naturalistica, ignoti si sono introdotti in un’abitazione praticando un foro in un infisso, ma il colpo ha fruttato una miseria: 10 euro. A Marostica due appartamenti di via Boscaglie sono stati depredati mentre i residenti dormivano, rubando alcune centinaia di euro.